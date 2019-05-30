حقيقة صرف زيادة في مبلغ حساب المواطن للدفعة الجديدة

2019-05-30

متابعات الخليج 365 - الرياض

رد حساب متابعات الخليج 365 على العديد من الاستفسارات بشأن صرف زيادة في مبلغ دعم حساب متابعات الخليج 365 المقدم إلى مستفيدي البرنامج خلال الدفعة الجديد، والمقرر إيداعها بتاريخ 10 يونيو المقبل.

وقال حساب متابعات الخليج 365 إنه لا توجد زيادة في مبالغ دعم البرنامج وفي حال هناك أي مستجدات في البرنامج سيتم الإعلان عنها من خلال القنوات الرسمية وكذلك من خلال حساب المتحدث الرسمي لبرنامج حساب متابعات الخليج 365.

التسجيل في حساب متابعات الخليج 365 مستمر:

يذكر أن حساب متابعات الخليج 365 أوضح في وقت سابق، أنه يتم صرف الدعم بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع.

Advertisements

وأوضح برنامج حساب متابعات الخليج 365 في وقت سابق أنه سيتم صرف الدفعة الجديدة وهي الدفعة الـ19 يوم الاثنين 10 يونيو من الشهر المقبل.

يذكر أن التسجيل في حساب متابعات الخليج 365 متاح الآن، للاستفادة من الدفعة القادمة من الدعم لشهر إبريل عبر الرابط التالي: هنا

شروط أهلية حساب متابعات الخليج 365:

ويشترط حساب متابعات الخليج 365 لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.

كما يشترط حساب متابعات الخليج 365 عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.