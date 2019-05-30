شكرا لقرائتكم فيديو.. تلاوة خاشعة للشيخ السديس من صلاة عشاء 24 رمضان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-05-30 فيديو.. تلاوة خاشعة للشيخ السديس من صلاة عشاء 24 رمضان متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة نشر الحساب الرسمي لإدارة شؤون الحرمين الشريفين، مقطع فيديو للشيخ عبدالرحمن السديس من صلاة العشاء في ليلة 24 رمضان بمكة المكرمة. Advertisements وقرأ الشيخ السديس آيات قرآنية كريمة بصوت عذب، في سكينة وخشوع بصلاة العشاء. ويأتي ذلك في ظل منظومة متكاملة من الخدمات توفرها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، للزوار والمعتمرين وقاصدي بيت الله الحرام.









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