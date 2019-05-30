شكرا لقرائتكم أكثر من 450 مُصلى وجامعاً لصلاة عيد الفطر بالمدينة المنورة ومحافظاتها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-05-30 أكثر من 450 مُصلى وجامعاً لصلاة عيد الفطر بالمدينة المنورة ومحافظاتها متابعات الخليج 365 - واس حدد فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة المدينة أسماء أكثر من ٤٥٠ مصلى وجامعا، لإقامة صلاة عيد الفطر المبارك لعام 1440هـ، وذلك في داخل المدينة المنورة ومحافظاتها.

وأوضح مدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية بالمدينة المنورة الشيخ قيس بن عبدالحميد المعيقلي أن الفرع شرع في تجهيز وتهيئة مصليات وجوامع العيد بالمدينة المنورة ومحافظاتها والمناطق التابعة لها لاستقبال المصلين .

وأشار إلى ٢٤٠مصلى وجامعاً جرى تحديدها في المدينة المنورة، وفيما حددت الوزارة ٥٧ مصلى وجامعاً بمحافظة ينبع، و ٤٠ مصلى بمحافظة المهد، و٣٥ مصلى بالعلا، و ٣٣ مصلى بالحناكية، و ٢٥ مصلى ببدر، و٢٥ مصلى بالعيص، و١٣ مصلى بخيبر، و ١٠ مصليات بالصويدرة .









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