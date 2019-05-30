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2019-05-30 الأمير محمد بن سلمان يتلقى اتصالاً لبحث التعاون من رئيس الوزراء الياباني متابعات الخليج 365 - واس تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اتصالاً هاتفياً من دولة رئيس الوزراء الياباني السيد شينزو آبي.

وجرى خلال الاتصال بحث التعاون الثنائي بين البلدين واستعراض مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها.









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