اخبار السعوديه

الأمير محمد بن سلمان يتلقى اتصالاً لبحث التعاون من رئيس الوزراء الياباني 

0 نشر
editor 4 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم الأمير يتلقى اتصالاً لبحث التعاون من رئيس الوزراء الياباني  ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-05-30

الأمير محمد بن سلمان يتلقى اتصالاً لبحث التعاون من رئيس الوزراء الياباني 

متابعات الخليج 365 - واس

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اتصالاً هاتفياً من دولة رئيس الوزراء الياباني السيد شينزو آبي.
وجرى خلال الاتصال بحث التعاون الثنائي بين البلدين واستعراض مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها.





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأمير محمد بن سلمان يتلقى اتصالاً لبحث التعاون من رئيس الوزراء الياباني  لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا