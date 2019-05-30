الان تتابع تفاصيل: وزارة الدفاع تعلن عن وظائف شاغرة بالقوات الجوية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365: أعلنت وزارة الدفاع عن توفر وظائف بالقوات الجوية الملكية السعودية على برنامج التعاقد المباشر للمساندة الفنية اعتباراً من (1440/10/6 هـ) إلى ( 1440/10/17 هـ ). أ. وظيفة رقم (١٣) تحليل نظام الجودة / هيئة إمدادات وتموين القوات الجوية . نموذج -تحليل نظام الجودة.pdf . ب. وظيفة رقم ( ٨) تحليل نظام الجودة / هيئة إمدادات وتموين القوات الجوية . نموذج -تحليل نظام الجودة.pdf . Advertisements ج. وظيفة رقم (١٨) إدارةتموين /هيئة إمدادات وتموين القوات الجوية . نموذج -أخصائي ادارة تموين.pdf . د. وظيفة رقم (١٠٤) أخصائي محاسبة /إدارة التخطيط والميزانية والمتابعة . نموذج -أخصائي محاسبة.pdf . هـ. وظيفة رقم ( ٣٠٧) استشاري تحليل بيانات إحصائية / هيئة إدارة القوات الجوية .

نموذج -إستشاري تطوير وتحليل بيانات إحصائية.pdf . سوف يتم استقبال الطلبات في سكرتارية اللجنة المركزية بإدارة شئون المتعاقدين والارتباط / هيئة إدارة القوات الجوية إعتباراً من (١٤٤٠/١٠/٦ هـ) وحتى ( ١٤٤٠/١٠/١٧ هـ ). ويمكن الاستفسار عن طريق الهاتف رقم (٠١١٤٧٦٩٧٧٧) تحويلة (٤١٥٠٦–٤١٥٢٨) .

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