الربيعي: الإخوان وقوى الفساد يُهددان السلام في اليمن

أكد فضل الربيعي، المحلل السياسي، أن تحالف الإخوان وقوى الفساد، هم الأكثر خطرًا على اليمن.

وقال “الربيعي”، في تغريدة له عبر “تويتر”، “أخطر تحالف اليوم يهدد السلام في اليمن والمنطقة ويمهد للمشروع الإيراني هو تحالف الاخوان وقوى الفساد”.

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