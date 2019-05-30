سياسي / انتخاب جيمس مارابي رئيسًا جديدًا لحكومة بابوا غينيا الجديدة



كانبرا 25 رمضان 1440 هـ الموافق 30 مايو 2019 م واس

انتخب برلمان بابوا غينيا الجديدة وزير المالية السابق جيمس مارابي رئيسًا جديدًا لحكومة البلاد، بعد أشهر من الاضطرابات السياسية.

وهزم مارابي رئيس الوزراء السابق السير ميكير موراوتا بأغلبية 101 صوت مقابل 8 أصوات في البرلمان المؤلف من 111 مقعدًا.

وكان بيتر أونيل ، الذي قاد البلاد منذ عام 2011 م ، استقال من منصب رئيس الوزراء أمس الأربعاء قبيل تصويت بحجب الثقة عنه في البرلمان.

ومارابي هو رئيس الوزراء الثامن في البلاد التي يبلغ عدد سكانها حوالي 8 ملايين نسمة.

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07:22ت م

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