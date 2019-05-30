شكرا لقرائتكم خبر عن برعاية أمير حائل: 6 مليون ريال حصيلة جمع «تراحم» للسجناء والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - بندر الغضوري ( حائل ) ‪

دشن الأمير فيصل بن فهد بن مقرن نائب أمير منطقة حائل و برعاية أمير المنطقة الأمير عبدالعزيز بن سعد أمس الأول (الثلاثاء) حملة «تفريج كربة» تحت شعار «أسر السجناء لا ذنب لهم فلنكن سندا لهم»، والهادفة إلى تلمس احتياجات النزلاء وأسرهم والمفرج عنهم التي نظمتها اللجنة الوطنية «تراحم» في منطقة حائل، وذلك على مسرح الغرفة التجارية و بحضور وكيل أمارة حائل عادل آل الشيخ.

وأعلن نائب أمير حائل الأمير فيصل بن فهد بن مقرن تبرع الأمير عبدالعزيز بن سعد أمير منطقة حائل بمبلغ مليون ريال، لتتوالى التبرعات من رجال الأعمال والميسورين والأهالي الذين تفاعلوا مع الحملة التي نظمتها «تراحم» بالتعاون مع إمارة المنطقة، وبلغت التبرعات خلال ساعات أكثر من 6 ملايين ريال.