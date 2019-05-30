الجبير يستقبل وزير الخارجية اليمني

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جدة - خالد شويل - «واس» (جدة) استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير مساء اليوم بقصر المؤتمرات في جدة وزير الخارجية اليمني خالد اليماني. استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير مساء اليوم بقصر المؤتمرات في جدة وزير الخارجية اليمني خالد اليماني. وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين والموضوعات المدرجة على جدول أعمال القمة الإسلامية (14). حضر اللقاء المستشار بمكتب وزير الدولة للشؤون الخارجية إيهاب النجار.



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