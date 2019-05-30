السعودية | “هيئة الإتصالات” تواصل مراقبة منافذ بيع خدمات الإتصال لضمان توفير أفضلها لضيوف الرحمن

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الخليج 365 - الرياض- المناطق - الرياض واصلت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات تنفيذ جولاتها التفتيشية على منافذ بيع خدمات الاتصالات في منطقة الحرم المكي ومطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، لضمان توفير خدمات الاتصالات لضيوف الرحمن بكل يسر وسهولة وبما يتوافق مع تنظيمات الهيئة.

وأشارت الهيئة إلى الفرق الميدانية الرقابية المشكلة منذ وقت مبكر ، في مكة المكرمة والمدينة المنورة خلال شهر رمضان المبارك، لإجراء قياسات أداء الشبكات، والتحقق من توفر التغطية وقوة الإشارة، ومتابعة أداء شبكات مقدمي الخدمات والتحقق من مستوى جودتها وإعداد التقارير اليومية.

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