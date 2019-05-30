الان تتابع رئيس الغرفة التجارية في الرياض : خطابات تركيا المعادية تجعلها كدولة عدو لنا والاستثمار فيها دعم لهم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الرياض-الخليج 365 :
قال عجلان العجلان رئيس الغرفة التجارية في الرياض أن تركيا برئيسها الحالي وخطاباتها المعادية تعتبر دولة معادية.
وأضاف عجلان أن الخطابات والحملات العدائية المنظمة التي تتبناها الحكومة التركية ضد المملكة، أصبحت واضحة للجميع .
واليوم أقولها بكل صراحة الحكومة التركية الحالية بقيادة اردوغان هي عدو للمملكة العربية السعودية وقيادتها وشعبها.
وأشار عجلان أن أي استثمار او سياحة سعودية في تركيا
هو دعم لهذا العدو .
وكان العجلان قد ذكر في بيان، أن الوضع المتردي للاقتصاد التركي هذه الأيام بسبب انخفاض أسعار العملة وزيادة التضخم، أهم المشكلات التي تواجه المستثمرين في تركيا، بسبب الخسائر الكبيرة التي تواجههم بعد التضييق عليهم وتعطيل مصالحهم والضغط عليهم الى حد الابتزاز في بعض الحالات، من قبل جهات متنفذة ومدعومة هناك.
واستطرد: “نحن في غرفة الرياض نحذر من الاستثمار في تركيا لما فيها من مخاطر استثمارية وأمنيه في الوقت الحالي”.
وكشف العجلان أن “السائح السعودي يعاني في تركيا من تزايد المضايقات الأمنية وحالات النصب والاحتيال، كما يحصل حاليا مع ملاك العقارات السعوديين، إذ وصل الحال إلى درجة منعهم من دخول مساكنهم، وعدم إعطاءهم سند التمليك، في مواقف تتكرر بشكل دائم، دون تحرك حقيقي من الجهات المختصة هناك.
وحذر العجلان، السلطات التركية، من آثار ما يتعرض له السعوديين في تركيا كمستثمرين وسياح، مشيرا إلى أنه سيتسبب في فقدان الثقة بالاستثمار والسياحة التركية لسنوات طويلة قادمة. مؤكدا أن المستثمر والسائح السعودي مرحب به في كثير من الدول الشقيقة والصديقة
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