شكرا لقرائتكم خبر عن العجلان: حكومة أردوغان عدو للسعودية والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)أكد رئيس الغرفة التجارية بالرياض عجلان العجلان أن الحكومة التركية الحالية بقيادة أردوغان هي عدو للمملكة العربية السعودية وقيادتها وشعبها.
وشدد العجلان في تغريدة عبر حسابه في تويتر، اليوم (الخميس)، على أن الخطابات والحملات العدائية المنظمة التي تتبناها الحكومة التركية ضد المملكة أصبحت واضحة للجميع.
وأضاف «اليوم أقولها بكل صراحة الحكومة التركية الحالية بقيادة أردوغان هي عدو للمملكة العربية السعودية وقيادتها وشعبها».
وأشار إلى أن أي استثمار أو سياحة سعودية في تركيا هو دعم لهذا العدو.
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