شكرا لقرائتكم خبر عن رئاسة القمة الإسلامية من تركيا إلى السعودية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

تسلمت السعودية رئاسة الدورة الرابعة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامية، المقامة في مكة المكرمة حالياً، من تركيا، حيث بدأت أعمال المؤتمر التحضيري لوزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي، أمس (الأربعاء).

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وترأس وزير الخارجية إبراهيم العساف اجتماع وزراء الخارجية التحضيري لقمة التعاون الإسلامي.

وتشهد القمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي، التي تستضيفها المملكة في مكة المكرمة، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حضوراً تاريخياً لافتاً بين القمم التي شهدتها المنظمة على مدى تاريخها، والتي أنشئت في العام 1969، ويرأس أمانتها حالياً الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين.

وتحظى القمة في دورتها الرابعة عشرة التي تستضيفها المملكة العربية السعودية، بدعم كبير كون المملكة دولة المقر للمنظمة، ونظراً لما تواجهه الأمة الإسلامية من أحداث ومشكلات تتطلب صياغة التعامل مع القضايا بما ينبغي.