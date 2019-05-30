نتائج قياس qiyas مايو 2019: استخرج نتيجة اختبار القدرات العامة عبر الموقع الإلكتروني للمركز الوطني 

نتائج قياس qiyas مايو 2019 بحث عنه جميع الطلاب والطالبات بالمملكة العربية السعودي، والذي أظهره لمركز الوطني للقياس منذ ساعات قليلة، ونقدم لكم في التقرير التالي نتائج قياس qiyas مايو 2019 لتحصل عليها بسهولة ويسر ونوفر عليكم عنها البحث عنها، وذلك بعد أيام من إعلان المركز الوطني للقياس التابع لوزارة التعليم العالي السعودية بأن سيتم إعلان نتائج قياس qiyas مايو 2019 بعد الانتهاء من رصد نتائج الطلاب بالمرحلة الثانوية العامة سواء القسم العلمي أو الأدبي.

نتائج قياس qiyas مايو 2019 جاءت بعد عقد اختبارات عديدة للطلاب والطالبات، والتي يقيس اختبار القدرات العامة، الذي يقدم باللغة العربية كلا من القدرات التحليلية والاستدلالية، مركزا على معرفة القابلية للتعلم بغض النظر عن البراعة الخاصة في موضوع معيّن.

نتائج قياس qiyas مايو 2019

نتائج قياس qiyas مايو 2019، يمكنك معرفتها من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للمركز الوطني للقياس. Advertisements

كما يسعي اختبار قياس إلى تحقيق مجموعة من الأهداف على رأسها قياس القدرة التحليلية والاستدلالية لدى الطالب، ومعرفة قابلية الطالب للتعلم، وذلك من خلال القدرة على فهم المقروء، وإدراك العلاقات المنطقية، فضلا عن القدرة على حل مسائل مبنية على مفاهيم رياضية أساسية، بجانب الاستنتاج، والقياس.

اختبارات قياس 1440

ويضم اختبار القدرات العامة يضم جزأين أساسين “لفظا وكميا” ويتم ذلك عن طريق الأسئلة التجريبية، التي لا تحتسب ضمن الدرجة التي يحصل عليها الطالب، وتقدم تلك الأسئلة بشكل متناوب بين الجزأين اللفظي والكمي في أقسام، يخصص لكل منها 25 دقيقة، أما عن عدد الأسئلة فهو ثابت في كل الاختبارات على مدى السنوات، وكذلك تقسيماتها والوقت المخصص لكل قسم، أما الأسئلة نفسها فتختلف من اختبار إلى آخر، ويبقى أن هناك مستوى موحدًا للصعوبة يحافظ عليه بين هذه الاختبارات، وترتب الأسئلة، بحسب صعوبتها، من الأسهل إلى الأصعب في كل قسم من أقسام الاختبار.

وتركز الأسئلة خلال اختبارات قياس Qiyas التحصيلي، على المفاهيم العامة في المواد العلمية من الأحياء والكيمياء والفيزياء والرياضيات، وتكون طبيعة الأسئلة لتلك التخصصات ممزوجة بين تفاوت الأسئلة في أقسام التحصيل الدراسي من حيث طبيعة تركيزها على المستويات المعرفية المختلفة.