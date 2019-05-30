، "اللباد": جلست في إيران 3 سنوات وخُدعنا بشعار "الأممية" ومفهوم "القتال لأجل المستضعفين" ،

محمد بن مسعود - الدمام - أكد أن السرية واستخدام "التقية" كان لها أثر بالغ في قلب وعقل الناشئة والشباب

نفى الكاتب ومؤلف كتاب "الانقلاب" عادل اللباد بشدة تعرضه لأي ضغوطات ولم توجه له أي رسائل مباشرة أو غير مباشرة وقال؛ أتيت إلى هذا الحوار بملء إرادتي، ودون أي إكراه.. وقال: جلست في إيران 3 سنوات في عالم فيه تضخيم للذات، وخُدعنا بشعار "الأممية" الذي يدغدغ النفوس، ومفهوم "القتال لأجل المستضعفين".

واستعرض اللباد أمس في برنامج الليوان "مع الإعلامي عبدالله المديفر"، حكاية التنظيمات الحركية الشيعية في السعودية، تجربة المعارضة من الداخل والخارج وأعمال العنف والإرهاب، بقوله " محاولة "الهجرة" الأولى إلى إيران كانت وعمري 16 عامًا، وفي مركز الحديثة الحدودي بالقريات، حيث كان سفري في وقت الدراسة وتم الاشتباه بنا حيث كنت أنا وأخي حسين والسائق هناك انفضح أمرنا فشلت وتم القبض عليّ وعدت إلى الشرقية سجنت لمدة عام، لكن السجن لم يغير موقفي.. بالعكس.. اكتسبت المزيد من المعلومات.

وأردف اللباد: كنت أعيش حياة طبيعية في أرض الصائغ بالعوامية إلى عام 1400، حين وقع "زلزال" الثورة الإيرانية الذي غير المفاهيم،..وأضاف "في المدرسة كنا نتبادل الأشرطة الكاسيت ونتابع الأخبار عما يدور حولنا عبر الراديو الثورة الإيرانية وكان الوعي لدينا بسيطًا"، مشيرًا إلى زلزال آخر حديث في 9 من المحرم 1409 أعطانا زخمًا وحالة من الغليان وكنت كالقشة التي لم تستطع مقاومة التيار وطوفان تلك الأحداث.

وزاد اللباد راودتني فكرة الخروج لإيران مرة ثانية بعد أن خرجت من السجن عام 85، فزورت جوازًا وطلعت من الكويت ثم إلى سوريا ثم إيران، وكان طموحي الدراسة الدينية في حوزة القائم، لكن فجأة وجدت نفسي في المعسكر.

ومضى قائلاً "كنت معترضًا داخليًا على توجيهنا للمعسكرات بدلاً من الحوزة، لكن الشعارات "خدرتنا" وغيرت القناعات، وخاطبت "القنبلة الذرية" المزروعة في نفسي ومباشرة تبدلت لديّ فكرة الدراسة الدينية إلى فكرة السلاح فتلاشت وانطفأت فكرة الدراسة أمام بريق السلاح إذ كنا نقول "إذا جاء يومًا وقيل السلاح تهلل وجهي وقلت نعم".

وأوضح اللباد أن الإقناع بالسلاح كان يأتي بالتدرج وقال بعد 3 أشهر من الدورات المكثفة الثقافية التمهيدية: لا بديل عن السلاح.. جاهدوا تورثوا أبناءكم عزًّا..، وفي الشهر الثالث رفعوها صراحة: "أُذن للذين يقاتلون بأنهم ظُلموا، وإن الله على نصرهم لقدير"..إذ كانوا يوظفون الآيات والأحاديث وهذه طبيعة الحركات المسيسة، وعمليًا حينها بدأت في الانضمام إلى "الجبهة الإسلامية لتحرير البحرين" وهي إحدى طلائع "الحركة الطلائع الرسالية" التي سميت فيما بعد بـ"الحركة الرسالية".

وفي هذا الصدد، كشف اللباد أساليب "الحركة الرسالية" في غسل الأدمغة وزرع الولاء في نفوس الشباب وذلك من خلال أساليب التدرج والتذكير بالآيات ووضع القرآن في المقدمة ومنها قوله تعالى "أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ". مشيرًا إلى أن أولي الأمر هنا تمثلها القيادة الرسالية، فكانوا يستغلون عاطفتنا وتقديسنا للقرآن الكريم فكانت السرية تسري في دمائنا ومنها ترديد الشعارات والأقوال السرية "احفظ ذهبك وذهابك ومذهبك"وكذلك استخدام "التقية" التي كان لها أثر بالغ في أجندة الحركة وفي قلب وعقل الناشئة والشباب.

وأوضح اللباد أنه جلست في إيران ثلاث سنوات في عالم فيه تضخيم للذات، وخُدعنا بشعار "الأممية" الذي يدغدغ النفوس، ومفهوم "القتال لأجل المستضعفين".