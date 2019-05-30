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مازح عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبد الله المطلق مستفتياً بعدم البوح بالمعاملة الطيبة التي يلقاها من زوجته في وسائل الإعلام والإذاعة، حتى لا يتعرض للحسد.

جاء ذلك رداً من الشيخ المطلق على سؤال متصل في برنامج فتاوى رمضان الإذاعي، قال فيه إن زوجته تستقبله بعد عودته من العمل في نهار رمضان بالمناديل المعطرة وتمسح وجهه وتقبله.





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كانت هذه تفاصيل خبر رد طريف من الشيخ المطلق على متصل تستقبله زوجته من العمل بـ”المناديل المعطرة” و”القبلات” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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