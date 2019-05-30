ديوان المراقبة العامة يوقع مذكرة تفاهم مع نظيره العراقي

وقع الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري، رئيس ديوان المراقبة العامة بالمملكة العربية السعودية، ورئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي بجمهورية العراق الدكتور صلاح نوري خلف، مذكرة تفاهم؛ لتعزيز التعاون فـي مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني، وذلك يوم الأربعاء 24 رمضان 1440هـ الموافق 29 مايو 2019م، بمقر فرع الديوان بمنطقة مكة المكرمة بمحافظة جدة.

وتهدف المذكرة إلى العمل على تعزيز التعاون بيـن الجهازين فـي مجالات الـمراجعة المالية والرقابة علـى أداء الأجهزة الحكومية وفقًا للقوانين والأنظمة الـمعمول بـها فـي كــلا البلدين، وفـي إطار الأحكام والمبادئ الرئيسة للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والـمحاسبة (الإنتوساي)، والـمنظمات الإقليمية التي يشارك في عضويتها كلا الجهازين.

ورفع رئيس الديوان خالص شكره وامتنانه لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، على صدور الموافقة الكريمة بتفويض معاليه للتوقيع على مذكرة التفاهم مع ديوان الرقابة المالية الاتحادي بجمهورية العراق.

وأشار الدكتور العنقري إلى أن هذه الاتفاقية تأتي امتدادًا لعدد من الاتفاقيات المماثلة التي أبرمها ديوان المراقبة العامة مع عدد من الأجهزة النظيرة على المستويين الإقليمي والدولي، وهذه الاتفاقيات فـي مجملها تعكس المكانة المهنية الرفيعة التي يحتلها الديوان، وقدرته على نقل ما لديه من خبرة مهنية متميزة للأجهزة بالدول الشقيقة والصديقة، وهو ما يجسد فاعلية الديوان في نشاطاته ضمن إطار المنظمات الإقليمية والدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة.

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وأكد العنقري أن هذه الاتفاقية تأتي تأكيدًا للتعاون المستمر بين الأعضاء في المنظمة العربية للرقابة الـمالية العامة والمحاسبة (الأرابوساي).

وأوضـح رئيس ديوان الـمراقبة العامة بالمملكة العربية السعودية، أنه سيتم تفعيل الاتفاقية عبر التنسيق المباشر بين الديوانين ضمن لقاءات ودورات تدريبية مشتركة، من خـلال تشكيل لجان وفرق عمل لتحديد آلية العمل ومواعيد التنفيذ.

وعبر رئيس الديوان عن سعادته بعمق العلاقات القائمة بين البلدين الشقيقين والتعاون المتواصل والمثمر مع ديوان الرقابة المالية الاتحادي في جمهورية العراق، وأن توقيع هذه الاتفاقية يأتي في شهر رمضان المبارك.