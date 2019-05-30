بالصور.. «حقائق في دقائق» يفضح جرائم الحوثي وإيران في حق المملكة

يكشف معرض «حقائق في دقائق» المقام على أرض مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة جرائم جماعة الحوثي الإرهابية، في حق المملكة العربية السعودية.

وعبر صفحتها الرسمية على «تويتر»، قالت إمارة منطقة مكة، إن «حقائق في دقائق» يستعرض أمام قادة 56 دولة و390 إعلاميًّا الصواريخ الإيرانية وجرائم الحوثي التي استهدفت المملكة العربية السعودية، لافتة إلى أن المعرض أقيم على أرض مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة.

وفي سياق ذي صلة، رحب عدد من الإعلاميين المشاركين في تغطية وقائع أعمال قمة دول مجلس التعاون الخليجي والقمة العربية الطارئتين والقمة الإسلامية الرابعة عشرة باستضافة المملكة للقمم الثلاث، منوهين بدور المملكة الريادي في خدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية وبما تقدمه، ممثلة بوزارة الإعلام من تسهيلات لهم لنقل وتغطية هذه القمم المهمة، نظرًا لما تمر به المنطقة من تحولات جذرية سياسيًّا واقتصاديًّا، الذي يعكس تأثير تلك التحولات على العالم أجمع.

وأكد الإعلاميون، في تصريحات لوكالة الأنباء السعودية، أن استضافة المملكة القمم الثلاث تهدف إلى وحدة الصف العربي والإسلامي، معربين عن أملهم أن تخرج هذه القمم بنجاح كبير حيال قضايا المنطقة، خاصة التدخلات الإيرانية في شؤون الدول العربية، مشيدين بدور المملكة العربية السعودية وسعيها الدائم والمستمر؛ لتوحيد الصفين العربي والإسلامي، والعمل على ما يخدم كل القضايا العربية والإسلامية.