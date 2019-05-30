حضور لافت لفعالية الحقاق في ليالي رمضان عنيزة

شهدت فعالية الحقاق التي أقيمت في السوق المركزي وسط محافظة عنيزة مساء أمس، مقر فعاليات مهرجان ليالي رمضان، حضورا لافتا خاصة من الأطفال، إذ امتلأت جنبات السوق بالمئات من الأطفال وأسرهم، ووزعت عليهم هدايا العيد من حلوى وألعاب ومبالغ نقدية، وشارك العديد من الأفراد في تقديم الهدايا المنوعة، ولعل اللافت أكثر حرص الأطفال على الحضور بالأزياء الشعبية التي أضفت جوًّا من البهجة. واشتمل برنامج حقاق الأطفال على العديد من الأنشطة والفعاليات الترفيهية، شارك بها فريق الألعاب الشعبية بالمهرجان الذي ظل يردد الأهازيج الخاصة بـ«الحقاق»، وهو يطوف مقر الفعاليات، والأطفال يرددون خلفه الأهازيج ذاتها في جو مميز ومليء بالمتعة والمرح، إضافة إلى توزيعات الحقاق والهدايا على الأطفال. يذكر أن فعالية الحقاق جاءت انطلاقا من حرص القائمين على مهرجان ليالي رمضان إلى إحياء الموروث الشعبي، كما أنها هدفت إلى إدخال السرور والسعادة في قلوب الأطفال. ويعتبر الحقاق ظاهرة تجسد مدى التواصل الاجتماعي، وهي من احتفاليات الأطفال بالعيد مبكرا، وغالبا ما يكون في فترة تسبق يوم العيد، ويفرح فيه الأطفال، ويلبسون فيه ملابس العيد، حيث يحمل الأطفال علبا وأكياسا يتلقون فيها هدايا وحلوى العيد، ثم يجوبون الشوارع متنقلين من بيت إلى آخر ممن يعرفونهم من الأقارب والجيران.



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