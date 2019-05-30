السعودية اليوم / وفاة سبعة أشخاص إثر انقلاب قارب في المجر



بودابست 24 رمضان 1440 هـ الموافق 29 مايو 2019 م واس

توفي سبعة أشخاص على الأقل إثر انقلاب قارب يقل سياحًا من كوريا الجنوبية في نهر الدانوب في العاصمة المجرية بودابست اليوم، وجرى نقل عدة أشخاص إلى المستشفى، وفقًا للشرطة المجرية.

وذكر التلفاز المجري أنه تم انتشال 14 شخصًا من النهر حتى الآن منهم سبعة قتلى.

وأوضح أن القارب كان يقل 33 سائحًا واثنين من الطاقم، مشيرًا إلى أن مستوى المياه كان مرتفعًا في نهر الدانوب في أعقاب‭‬ تيارات قوية كما تشهد بودابست هطول أمطار غزيرة مما يصعب جهود الإنقاذ.

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