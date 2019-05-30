السعودية اليوم / "هيئة الاتصالات" تواصل مراقبة منافذ بيع خدمات الاتصال لضمان توفير أفضلها لضيوف الرحمن



الرياض 24 رمضان 1440 هـ الموافق 29 مايو 2019 م واس

واصلت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات تنفيذ جولاتها التفتيشية على منافذ بيع خدمات الاتصالات في منطقة الحرم المكي ومطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، لضمان توفير خدمات الاتصالات لضيوف الرحمن بكل يسر وسهولة وبما يتوافق مع تنظيمات الهيئة.

وأشارت الهيئة إلى الفرق الميدانية الرقابية المشكلة منذ وقت مبكر ، في مكة المكرمة والمدينة المنورة خلال شهر رمضان المبارك، لإجراء قياسات أداء الشبكات، والتحقق من توفر التغطية وقوة الإشارة، ومتابعة أداء شبكات مقدمي الخدمات والتحقق من مستوى جودتها وإعداد التقارير اليومية.

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