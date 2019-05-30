راموس يهدد حلم برشلونة بالتعاقد مع دي ليخت

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أحمد منسيالأربعاء 2019/5/29 05:48 مساء بتوقيت أبوظبي
ماتياس دي ليخت مدافع أياكس أمستردام الهولندي
يمثل سيرخيو راموس، قائد ريال مدريد الإسباني، تهديدا لحلم غريمه التقليدي برشلونة بالتعاقد مع ماتياس دي ليخت، مدافع أياكس أمستردام الهولندي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
ويعتبر نادي برشلونة أبرز المهتمين بالتعاقد مع المدافع الهولندي في الصيف المقبل، بالإضافة إلى وجود اهتمام من قبل بعض الأندية الأخرى مثل يوفنتوس الإيطالي وبايرن ميونيخ الألماني ومانشستر يونايتد الإنجليزي.
وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية إن نادي ريال مدريد أبدى اهتمامه بالتعاقد مع دي ليخت في الصيف المقبل ليكون بديلا للإسباني سيرخيو راموس في حالة رحيله عقب نهاية الموسم الحالي.
واعترف فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، برغبة قائد الفريق الملكي في الرحيل عن صفوفه بعد نهاية الموسم الحالي والانتقال إلى الدوري الصيني في الموسم المقبل بشكل مجاني.
ويرى نادي العاصمة الإسبانية أن رحيل راموس سيجعله مضطرا للتعاقد مع مدافع جديد في الموسم المقبل، رغم ضم البرازيلي إيدير ميليتاو، مدافع لاعب بورتو البرتغالي، في وقت سابق.
يُذكر أن دي ليخت يقدم مستويات مميزة مع الفريق الهولندي في الموسم الحالي، ونجح في قيادته للفوز بالدوري الهولندي والتأهل للدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا.
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