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راموس يهدد حلم برشلونة بالتعاقد مع دي ليخت

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله -

أحمد منسي

الأربعاء 2019/5/29 05:48 مساء بتوقيت أبوظبي

ماتياس دي ليخت مدافع أياكس أمستردام الهولندي

يمثل سيرخيو راموس، قائد الإسباني، تهديدا لحلم غريمه التقليدي بالتعاقد مع ماتياس دي ليخت، مدافع أياكس أمستردام الهولندي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويعتبر نادي برشلونة أبرز المهتمين بالتعاقد مع المدافع الهولندي في الصيف المقبل، بالإضافة إلى وجود اهتمام من قبل بعض الأندية الأخرى مثل يوفنتوس الإيطالي وبايرن ميونيخ الألماني ومانشستر يونايتد الإنجليزي.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية إن نادي ريال مدريد أبدى اهتمامه بالتعاقد مع دي ليخت في الصيف المقبل ليكون بديلا للإسباني سيرخيو راموس في حالة رحيله عقب نهاية الموسم الحالي.

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سيرخيو راموس

واعترف فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، برغبة قائد الفريق الملكي في الرحيل عن صفوفه بعد نهاية الموسم الحالي والانتقال إلى الدوري الصيني في الموسم المقبل بشكل مجاني.

ويرى نادي العاصمة الإسبانية أن رحيل راموس سيجعله مضطرا للتعاقد مع مدافع جديد في الموسم المقبل، رغم ضم البرازيلي إيدير ميليتاو، مدافع لاعب بورتو البرتغالي، في وقت سابق.

يُذكر أن دي ليخت يقدم مستويات مميزة مع الفريق الهولندي في الموسم الحالي، ونجح في قيادته للفوز بالدوري الهولندي والتأهل للدور نصف النهائي من .

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