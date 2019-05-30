- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
شكرا لقرائتكم تعرف على بنود وثيقة مكة المكرمة التاريخية لإرساء قيم السلام والتعايش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
تعرف على بنود وثيقة مكة المكرمة التاريخية لإرساء قيم السلام والتعايش
متابعات الخليج 365 - الرياض
أقرّ 1300 شخصية إسلامية من 139 دولة يمثّلون سبعًا وعشرين مكونًا إسلاميًاً من مختلف المذاهب والطوائف، من علماء ومفتين ومفكرين في رحاب مكة المكرمة “وثيقة مكة المكرمة”.
“متابعات الخليج 365” حصلت على بنود الوثيقة، والتي تعد وثيقة دستورية تاريخية لإرساء قيم التعايش بين أتباع الأديان والثقافات والأعراق والمذاهب، ولتحقيق السّلم بين مكوّنات المجتمع الإنساني.
يذكر أن الوثيقة صادرة عن المؤتمر الدولي حول قيم الوسطية والاعتدال الذي نظمته رابطة العالم الاسلامي الذي عقد في المملكة خلال الآونة الأخيرة.
كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على بنود وثيقة مكة المكرمة التاريخية لإرساء قيم السلام والتعايش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.