تعرف على بنود وثيقة مكة المكرمة التاريخية لإرساء قيم السلام والتعايش

2019-05-30

متابعات الخليج 365 - الرياض

أقرّ 1300 شخصية إسلامية من 139 دولة يمثّلون سبعًا وعشرين مكونًا إسلاميًاً من مختلف المذاهب والطوائف، من علماء ومفتين ومفكرين في رحاب مكة المكرمة “وثيقة مكة المكرمة”.

“متابعات الخليج 365” حصلت على بنود الوثيقة، والتي تعد وثيقة دستورية تاريخية لإرساء قيم التعايش بين أتباع الأديان والثقافات والأعراق والمذاهب، ولتحقيق السّلم بين مكوّنات المجتمع الإنساني.

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يذكر أن الوثيقة صادرة عن المؤتمر الدولي حول قيم الوسطية والاعتدال الذي نظمته رابطة العالم الاسلامي الذي عقد في المملكة خلال الآونة الأخيرة.