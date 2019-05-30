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2019-05-30 طيران ناس تدشن مبادرة ابتسامتك تصنع الفرق لتكريم العاملين على حقائب المسافرين متابعات الخليج 365 - الرياض دشنت طيران ناس، بالتعاون مع مطارات الرياض، مبادرة “ابتسامتك تصنع الفرق” لتكريم العاملين المتميزين. Advertisements وقالت طيران ناس، في تغريدة عبر حسابها في “تويتر”: إن المبادرة تستهدف تكريم العمّال المسؤولين عن حقائب المسافرين، ومنحهم تذاكر لأداء العمرة في العشر الأواخر من رمضان.









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