شكرا لقرائتكم خبر عن نقل 39.8 مليون راكب من وإلى المسجد الحرام حتى 23 رمضان والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة المكرمة)
أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة، أن عدد الركاب الذين تم نقلهم من وإلى المسجد الحرام منذ الـ30 من شعبان وحتى الـ23 من رمضان بلغ أكثر من 39.8 مليون راكب عبر النقل الترددي بزيادة 7.7% على نفس الفترة من العام الماضي، فيما استوعبت المواقف على مداخل العاصمة المقدسة أكثر من 1.6 مليون مركبة بزيادة 4.11% على العام الماضي.
وتم نقل أكثر من 6.2 مليون راكب من مواقف أجياد المصافي، بينما تم نقل أكثر من 4 ملايين راكب من ساحة باب علي، ومن محطة باب الملك عبد العزيز تم نقل 2.225.088 راكباً، أما محطة جرول فنقلت 4.404.263 راكباً، ومن محطة جبل الكعبة تم نقل 1.547.022 راكباً، ومحطة أجياد أكثر من 1.7 مليون راكب، ومحطة شعب عامر 13.515.189 راكباً، وأخيراً محطة ريع بخش فقد تم نقل أكثر من 6.1 مليون راكب.
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