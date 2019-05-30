شكرا لقرائتكم خبر عن تحفيز الاستثمار السياحي والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الطائف) okaz-نظمت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة الطائف، أمس اجتماعا تحضيريا لورشة «استثمر في الطائف»، وذلك بهدف المساهمة في تشجيع الاستثمار في المجالات السياحية، وإبراز الفرص الاستثمارية وجهود الشركاء في توفير المناخ المناسب والبيئة الاستثمارية المحفزة لدعم الحركة السياحية في مدينة الطائف، وبما ينسجم مع أهداف رؤية المملكة 2030.
وناقش الاجتماع بحضور رئيس مجلس الغرف السعودية رئيس مجلس إدارة غرفة الطائف الدكتور سامي العبيدي، ونائب رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني للتسويق والبرامج عبدالله المرشد، ومجموعة من رجال الأعمال وممثلي عدد من الجهات المعنية بالسياحة والترفيه بالمملكة ومنظمي الفعاليات، الفرص المتاحة لجذب الاستثمارات الجديدة وتعزيز التنافسية في الجوانب السياحية، خصوصا في الإيواء والفعاليات.
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