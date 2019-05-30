شكرا لقرائتكم خبر عن وزراء خارجية «التعاون الإسلامي» يناقشون تحضيرات «القمة» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة المكرمة) عقد وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي التي تضم في عضويتها 57 دولة، مساء أمس (الأربعاء)، اجتماعهم التحضيري للدورة الـ14 لمؤتمر القمة الإسلامية التي تستضيفها عقد وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي التي تضم في عضويتها 57 دولة، مساء أمس (الأربعاء)، اجتماعهم التحضيري للدورة الـ14 لمؤتمر القمة الإسلامية التي تستضيفها السعودية في مكة المكرمة غداً (الجمعة)، تحت شعار «يداً بيد نحو المستقبل». وقرر الوزراء رفع مشروع البيان الختامي إلى القمة الإسلامية لاعتماده، وذلك وفقاً لاتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي «يونا». فيما تناقش القمة، التي يتزامن انعقادها مع الذكرى الـ50 لتأسيس منظمة التعاون الإسلامي، العديد من القضايا والتحديات التي تواجه العالم الإسلامي وتوحيد المواقف العربية والإسلامية تجاهها.



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