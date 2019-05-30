شكرا لقرائتكم خبر عن «حقائق في دقائق» يفضح جرائم الحوثي أمام قادة 56 دولة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

نظمت وزارة الدفاع ممثلة بالقوات المشتركة، ومركز الاتصال والإعلام الجديد بوزارة الخارجية ومركز تنمية وإعمار اليمن، معرض «حقائق في دقائق» بمطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة، إذ عُرض فيه عدد من الصواريخ والطائرات من دون طيار والقوارب المسيرة وغيرها من المعدات والقاذفات التي استهدفت المملكة من مليشيات الحوثي الإيرانية وتثبت بالأدلة تورط النظام الإيراني في هذه الأفعال الإجرامية والإرهابية.

ويعرض المعرض أمام قادة 56 دولة و390 إعلامياً، عدداً من الصواريخ التي استهدفت المملكة وهي: صاروخ باليستي إيراني نوع «قيام» الذي أطلق على العاصمة الرياض بتاريخ 25 مارس 2018، وصاروخ باليستي إيراني من نوع «قيام» أطلق على مكة المكرمة في 2016، وطائرة بدون طيار إيرانية «أبابيل/قاصف»، وطائرة بدون طيار دعم إيراني «راصد»، و«آربي جي» صناعة إيرانية، ومضاد للدروع إيراني نوع «دهلوي»، ومنظار بصري من صناعة إيرانية، وزورق مفخخ مسيَّر عن بُعد «تقنية إيرانية».

ويتولى الشرح في المعرض بعدة لغات، سفير خادم الحرمين الشريفين الرئيس التنفيذي لمركز تنمية وإعمار اليمن محمد سعيد آل جابر، والمتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد ركن تركي المالكي، ومدير عام مركز الاتصال بوزارة الخارجية أحمد بن محمد الطويان.