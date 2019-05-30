شكرا لقرائتكم خبر عن «السعودية»: تحديث أسطول طائرات ايرباص «A320» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

أكملت الخطوط السعودية، تجهيز كامل أسطول طائراتها من طراز ايرباص (A320) المخصصة لرحلاتها المباشرة إلى الوجهات الأوروبية بأحدث تقنية الاتصالات الفضائية، والتي تشمل خدمات الإنترنت عالي السرعة والاتصال الهاتفي والبث التلفزيوني المباشر، إلى جانب تحديث مقصورة الضيوف بمقاعد جديدة وشاشات ترفيهية لدرجتي الضيافة والأعمال.

وتفقد مدير عام الخطوط الجوية العربية السعودية المهندس صالح الجاسر أمس (الأربعاء)، الطائرة الأخيرة من مجموع 7 طائرات تم تحديثها وتجهيزها بالتقنية المتقدمة في مقر شركة السعودية لهندسة وصناعة الطائرات «ساعي»، المملوكة بالكامل للخطوط السعودية، بحضور عدد من المهتمين بصناعة النقل الجوي ووسائل الإعلام.

وتجول الجاسر ومرافقوه في مقصورة الطائرة، واطلعوا على التجهيزات الحديثة والتقنية المتقدمة على متن الطائرة، إذ طورت «السعودية» إستراتيجيتها على هذه الطائرات لتحسين تجربة الضيوف عبر تحديث مقصورة الطائرة بمقاعد جديدة لدرجة الأعمال تنفرد بمقدار 180 درجة وشاشات ترفيه جوي بحجم 16 إنشاً، مع توفير أقصى درجات الراحة والاحتياجات الخاصة بالمقعد كمساحات تخزين الأمتعة المصاحبة ومنافذ للطاقة لشحن الأجهزة الشخصية، وتتكون مقصورة درجة الأعمال من 20 مقعداً حديثاً ينبسط انبساطاً كاملاً (أو يتحول إلى سرير)، فيما تم تحديث مقاعد درجة الضيافة التي تشمل 90 مقعداً وزيادة المساحات بين المقاعد وتزويدها بشاشات ترفيه ومخازن مناسبة للأمتعة.