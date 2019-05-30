شكرا لقرائتكم خبر عن جدة: موجة غبار.. والهلال الأحمر يحذر مرضى «التنفسية» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

ضربت محافظة جدة أمس (الأربعاء)، موجة غبار حدت من الرؤية الأفقية في بعض المناطق، فيما حثت الإدارة العامة لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة جدة مستخدمي الطرق، على أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة، وذلك بسبب تدني الرؤية نتيجة موجة الغبار.

ودعا المتحدث باسم الهلال الأحمر بمحافظة جدة عبدالله أحمد أبوزيد، جميع المواطنين والمقيمين، خصوصاً من لديهم أمراض تنفسية بعدم مغادرة منازلهم والتعرض للغبار والأتربة، مهيباً بالمواطنين والمقيمين المبادرة وإبلاغ غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي على الرقم (997) عند حدوث أي عارض صحي.

وطالب جميع المواطنين والمقيمين بالتعاون مع المسعفين وإفساح الطريق لهم لمرور سيارات الإسعاف وقت الطوارئ، وعدم التجمهر عند الحوادث؛ حتى لا تتم إعاقتهم عند تقديم الخدمة الطبية الإسعافية والقيام بواجبهم الإنساني.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت في تقريرها عن حالة الطقس أمس، أن الفرصة ما زالت مهيأة لتكوُّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مناطق جازان، عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة، في حين تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة تتخللها سحب رعدية ممطرة تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على المدينة المنورة والأجزاء الجنوبية من منطقة حائل وتبوك ويمتد تأثيرها على الأجزاء الساحلية منها. وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-38 كم/‏ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى شمالية غربية تتحول ما بعد الظهيرة لشمالية شرقية بسرعة 10-30 كم/‏ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.