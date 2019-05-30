شكرا لقرائتكم خبر عن مدير تعليم مكة: تحسين الأداء وتجاوز التحديات هدفنا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة المكرمة)

أكد المدير العام للتعليم في منطقة مكة المكرمة عبدالله الثقفي، أنه سيتم العمل على تنفيذ توجيهات وزير التعليم بالإخلاص والعمل الجاد، في كل ما من شأنه مصلحة الطلاب والطالبات في مدارس التعليم العام وتحقيق تطلعات الوطن وتجاوز التحديات ووضع فرص تحسين الأداء موضع التنفيذ.

جاء ذلك خلال استقباله أمس (الأربعاء)، قيادات ومنسوبي إدارت تعليم مكة المكرمة في أول يوم عمل بعد قرار تعيينه مديراً لتعليم المنطقة. وقال الثقفي «يسعدني ويشرفني أن أنال شرف ثقة مستشار خادم الحرمين الشريفين ووزير التعليم بأن أكون مكلفاً معكم في قيادة تعليم منطقة مكة المكرمة وبحول الله وقوته وجهودكم المشهودة نقدم عملاً يليق بشرف المكان والزمان والإنسان».