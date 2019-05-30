شكرا لقرائتكم خبر عن مكة: إغلاق 300 منشأة مخالفة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة المكرمة)

صادرت أمانة العاصمة المقدسة نهاية الأسبوع الثالث من شهر رمضان المبارك أكثر من 21 طناً مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك و455 قطعة تجهيزات غير صالحة للاستخدام داخل المطاعم وباقي المنشآت الغذائية والصحية.

وبيَّن تقرير صادر عن أعمال الحملة الرقابية للإدارة العامة لصحة البيئة والبلديات الفرعية أن عدد المنشآت التي تم الوقوف والتفتيش عليها بلغت 4612 منشأة، فيما كان عدد المنشآت المستوفية ما يقارب 3000 وكان عدد المخالفة 1612 منشأة، تم إغلاق 300 منشأة منها.

وتكثف الأمانة جهودها حالياً على المنشآت الغذائية والصحية خاصة في المنطقة المركزية حول الحرم المكي الشريف تزامناً مع أيام العشر الأواخر لشهر رمضان المبارك والتي تشهد كثافة عالية من المعتمرين وزوار بيت الله الحرام.