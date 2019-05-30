شكرا لقرائتكم خبر عن الطائف: إغلاق 4 مستودعات مواد غذائية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الطائف)

أغلقت بلدية السيل الصغير الفرعية بمحافظة الطائف 4 مستودعات للمواد الغذائية، ضمن حملة الرقابة التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية لتعزيز سلامة الغذاء، فيما تم إنذار 4 مستودعات أخرى بمخطط المستودعات بحي الشرفية لسرعة تصحيح أوضاعها، مع تطبيق لائحة الجزاءات البلدية.

وكشفت وكالة الخدمات والبلديات الفرعية أنه تم توجيه جميع البلديات الفرعية والإدارات الإشرافية لتنفيذ توجيه أمين الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل بدعم الحملة الرقابية التي أطلقتها الوزارة، والعمل المكثف لرفع مستوى تطبيق شامل لجميع اللوائح والأنظمة البلدية بشكل عام، خاصة أنظمة وتعليمات صحة البيئة والصحة العامة التي تهدف إلى المحافظة على صحة وسلامة المستهلك، التي يعنى بتطبيقها المستثمرون في مجال الأنشطة ذات العلاقة بالصحة العامة.

وشملت المخالفات المضبوطة نقل مواد غذائية في سيارات مكشوفة تحت أشعة الشمس، وطفح مياه صرف صحي، وملاحظات صحية داخل المستودعات والثلاجات، إلى جانب سوءٍ في النظافة.