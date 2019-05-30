السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الرياض أعلنت منصة «جود الإسكان» عن اكتمال دعم جميع الحالات المدرجة إلى أمس الأول، في مسار «دعم الإيجار» بواقع 219 حالة مستحقة للدعم، حيث بادرت أيادي الخير مع انطلاقة المنصة إلى تقديم العطاء للأسر الأشد حاجة، تفريجا لكربهم في الشهر الفضيل.



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كانت هذه تفاصيل خبر "جود الإسكان" تسهم في تفريج كربة 200 أسرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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