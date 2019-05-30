الشبانة يوجه بتوفير التسهيلات كافة للوفود الإعلامية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة مكة المكرمة

وجه وزير الإعلام تركي الشبانة خلال جولته بالمركز الإعلامي الذي أعدته الوزارة بفندق فور بوينتس باي شيراتون مكة لتغطية أعمال القمتين الطارئتين الخليجية والعربية، والقمة الإسلامية، بتوفير التسهيلات كافة للوفود الإعلامية، لنقل أحداث القمم الثلاث والتنسيقات في هذا الشأن، وبذل أقصى الجهود لتقديم خدمات متميزة للإعلاميين المشاركين، مرحبا بجميع الإعلاميين الذين قدموا للمملكة لتغطية أعمال القمم.

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واطلع على جاهزية الخدمات الفنية والتسهيلات التي وفرتها الوزارة لخدمة الإعلاميين الموفدين من أبرز وسائل الإعلام العربية والإسلامية والعالمية، إضافة إلى المراسلين الأجانب المعتمدين في المملكة، وممثلي وسائل الإعلام المحلية، لتغطية القمم الثلاث.

ووقف الشبانة على التجهيزات الفنية التي وفرتها الوزارة في المركز الإعلامي الذي يقدم الدعم والمساعدة والتسهيلات لضيوف القمة من الإعلاميين المشاركين في تغطية أعمالها، والذين يبلغ عددهم 390 إعلاميا دوليا، و59 قناة عالمية.

كما اطلع على الأجنحة المشاركة في المركز الإعلامي، والتي من بينها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وجناح رئاسة الحرمين الشريفين، وكذلك جناح الأسر المنتجة المشارك في المركز.