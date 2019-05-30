5 قمم طارئة تضع مكة في واجهة الأحداث

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة

ترفع القمتان العربية والخليجية، اللتان دعا إليهما خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، القمم التي تعقد في مهبط الوحي ومركز الأرض »مكة المكرمة« إلى 5 قمم. جرت أغلبها في ظروف طارئة وأوقات استثنائية، وفي ظل تحديات كبيرة تشهدها المنطقة.

وإذا كان السعودية استضافت على مدار السنوات الماضية نحو 20 قمة عالمية وإسلامية وعربية وخليجية، فإن مكة المكرمة التي تشهد القمتين الحاليتين تميزت دائما باستضافة القمم الاستثنائية.

وتأتي استضافة مكة في الأيام الأخيرة من رمضان للقمتين في إطار حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على التشاور والتنسيق مع الدول الشقيقة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجامعة الدول العربية في كل ما من شأنه تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، في ظل التداعيات الأخيرة والاعتداءات المتكررة لوكلاء إيران في المنطقة.