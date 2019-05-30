قمم مكة تفضح استفزازات الملالي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة

تتجه أنظار العالم بدءا من اليوم نحو قمم مكة الثلاث، العربية والإسلامية والخليجية، حيث تعقد القمة الإسلامية التاريخية التي دعا إليها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز تحت شعار «قمة مكة.. يدا بيد نحو المستقبل» غدا، فيما يعقد العرب آمالا كبيرة على نتائج ومخرجات هذه القمم، في توجيه رسائل تحذير لإيران لتغيير سلوكها وتدخلاتها الإقليمية في المنطقة عبر وكلائها المتمثلين في ميليشيات الحوثي وحزب الله اللبناني، وما يحصل من استفزازات من خلال استمرار إطلاق الصواريخ الحوثية، والطائرات الإيرانية المفخخة التي تستهدف الأراضي السعودية، والمنشآت الاستراتيجية والنفطية.

ويرى المراقبون أن قمم مكة رسالة واضحة للجميع بأن السعودية تعمل على حفظ الأمن العربي والخليجي، وهي حصن العرب ودرعه من التدخلات التي تستهدف أمنه واستقراره، وضرورة لجم اعتداءات الحوثيين «وكلاء إيران» على الداخل اليمني والخارج، والعودة لمسار السلام.

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وفي معرض «حقائق في دقائق» الذي أقيم على أرض مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة تعرض صواريخ وطائرات من دون طيار وقوارب مسيرة وغيرها من المعدات والقاذفات التي استهدفت المملكة من ميليشيات الحوثي الإيرانية تثبت بالأدلة تورط النظام الإيراني في هذه الأفعال الإجرامية والإرهابية.

وأقيم المعرض بتنظيم مشترك من وزارة الدفاع ممثلة بالقوات المشتركة ومركز الاتصال والإعلام الجديد بوزارة الخارجية ومركز تنمية وإعمار اليمن، ويتولى الشرح فيه بلغات عدة سفير خادم الحرمين الشريفين الرئيس التنفيذي لمركز تنمية وإعمار اليمن محمد آل جابر، والمتحدث الرسمي لتحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد ركن تركي المالكي، ومدير عام مركز الاتصال بوزارة الخارجية أحمد الطويان.

وأكد التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، أنه سيكشف عن أدلة تدين الحرس الثوري الإيراني في دعم جماعة الحوثيين بالطائرات المسيرة، لافتا في بيان له إلى أن القيادة تستند على حق الدفاع عن النفس واللجوء لعمليات عسكرية لمنع التهديدات الحوثية.

من معروضات «حقائق في دقائق»