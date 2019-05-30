مبيد محظور يثير الجدل.. والغذاء والدواء: لا يصلح للاستخدام

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل سحر أبوشاهين - الدمام

فيما أثار الجدل تداول فيديو يروج لجهاز لرش مبيدات زراعية ويستخدم في الإعلان مبيد «الديازينون» المسجل ضمن قائمة المبيدات المحظورة بموقع وزارة البيئة والمياه والزراعة، أوضحت الهيئة العامة للغذاء والدواء عبر حسابها الرسمي على «تويتر» أن المبيد من الفوسفات العضوية، ولا يصلح للاستخدام البشري، مؤكدة أن التعرض له يتسبب في الإصابة بصداع وغثيان وضيق تنفس وضعف عام وتهيج في العينين وسيلان في الأنف، مبينة أنه دواء لبعض الطفيليات التي تصيب الحيوانات.

ضعف الرقابة

من جهته قال عميد عمادة الخدمات التعليمية وأستاذ سمية المبيدات الدكتور صالح الهويريني لـ»مكة»: إن المبيد محظور استخدامه داخل المملكة مطلقا ومدرج ضمن لائحة المبيدات المحظور استخدامها، وهو ليس دواء بل كان قبل حظره يستخدم على نطاق واسع لأغراض زراعية وبيطرية، وأيضا للقضاء على بعض الحشرات المنزلية، ولكن حظر لاحقا بسبب مخاطره في رفع احتمال الإصابة بالسرطان للإنسان.

Advertisements

وأضاف أن «الإشكالية ليست في عدم وجود النظام بل في تطبيق النظام، وأن الأمر لا يقتصر على هذا المبيد فقط، بل يوجد ضعف رقابة عام على تداول المبيدات وطريقة استخدامها، فبعضها شديد الخطورة والسمية على الإنسان، واستخدامها مقنن جدا في أماكن مغلقة وخارج النطاق العمراني، ومع ذلك نجد أنه يمكن شراؤها بكل سهولة دون أن يلزم البائع بالتحقق من كون من يشتريها من أصحاب المزارع أو ملاك المواشي، كما أن تداول المبيدات ونقلها لا يتم بحسب المعايير التي تضمن سلامتها وعدم تسربها أو تلفها»، لافتا إلى أن مسؤولية الرقابة مشتركة بين وزارة البيئة والمياه والزراعة وهيئة الغذاء والدواء.

ضبط الباعة المخالفين

في حين كاد عيسى بحسب ما روته والدته للصحيفة، وهو طفل يبلغ من العمر عامين، أن يفقد حياته بعد أن عبث أحد أقاربه الأكبر سنا بمبيد الديازينون الموضوع في حظيرة الأغنام التي يملكها جده، ورش المبيد على وجهه، وعانى من ضيق تنفس شديد ومكث في العناية المركزة أسبوعا قبل أن يتماثل للشفاء، وأبلغهم الطبيب بأنه لولا أن المبيد كان مخففا بالماء للقي حتفه. وأضافت أن إحدى قريباتها توفيت قبل بضع سنوات بسبب تعرضها للمبيد بتركيز عال.

من جهته أكد متحدث وزارة البيئة والمياه والزراعة عبدالله أباالخيل أن المبيد محظور بيعه وتقوم الوزارة وفق قرار وزاري بحملات رقابية وجولات تفتيشية لرصد المبيدات المحظورة وضبط الباعة وتغريمهم وفق النظام.