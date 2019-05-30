السعودية للكهرباء تزف بشرى سارة لمشتركيها فما هي ؟

عبر تغريدة لها على حسابها الرسمي في موقع “تويتر” للتدوينات القصيرة، زفت شركة السعودية للكهرباء بشرى سارة لمشتركيها، وهي إتاحة المجال لهم لسداد 50% من قيمة فاتورة الكهرباء، مع إمكانية تسديد الباقي من مبلغ الفاتورة المستحقة في الشهر التالي، دون أن يكون هناك فصل لخدمة الكهرباء.

ما هي خدمة الفاتورة الثابتة ؟

ويُذكر أن الشركة السعودية للكهرباء دعت مشتركيها في أنحاء المملكة في العام الماضي ( يوليو 2018) للاستفادة من خدمة الفاتورة الثابتة والتي يمكن من خلالها للمشترك تسديد قيمة تقديرية ثابتة كل شهر، بحيث يمكنه أن يخصص ميزانية محددة شهريًا قيمة الطاقة الكهربائية المستهلكة، تجنبًا لأي ارتفاع طارئ في معدل الاستهلاك من الكهرباء في بعض الشهور كشهور الصيف والشتاء التي يزيد فيها استهلاك الطاقة الكهربائية.

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وتقوم الفاتورة الثابتة على حساب متوسط كمية الاستهلاك خلال الـ12 شهر التي تسبق فترة الاشتراك بالخدمة، وبالتالي المشترك سيحصل على فواتير متساوية القيمة خلال السنة، وبناء عليه يمكن تخصيص ميزانية ثابتة للفاتورة .

شمول خدمة الفاتورة الثابتة

وكانت الشركة السعودية للكهرباء قد أوضحت أن خدمة الفاتورة الثابتة يمكن الإشتراك فيها من جميع مشتركي القطاع السكني والتجاري والزراعي والصناعي، ويُستثنى من الاشتراك بهذه الخدمة مشتركي القطاع الحكومي.

كما أوضحت الشركة أن قراءة العداد تجري كالمعتاد كل شهر، وتصدر الفاتورة مبين فيها كمية الاستهلاك الفعلية للطاقة الكهربائية والقيمة الواجب سدادها، وتتم مراجعة قيمة الاستهلاك في نهاية العام لاحتساب الفرق بالزيادة او النقصان.