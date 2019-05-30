، نائب أمير حائل يُقلّد "الشبرمي" و"النفيعي" و"المطيري" رتبهم الجديدة ،

محمد بن مسعود - الدمام - قلّد نائب أمير منطقة حائل، الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز، بقصر أجا مساء أمس ثلاثة من مديري الإدارات الأمنية بحائل رتبهم الجديدة؛ وذلك بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيتهم.

وقلّد سموه مدير مرور منطقة حائل العقيد دحيم بن سالم الشبرمي رتبته الجديدة "عميد"، ومدير مكافحة المخدرات بالمنطقة العقيد سلوم بن مسعد النفيعي رتبته الجديدة "عميد"، ومدير السلامة المرورية بمرور المنطقة المقدم هزاع بن مصلح المطيري رتبته الجديدة "عقيد".

وهنأ سموه "الشبرمي" و"النفيعي" و"المطيري" على ثقة ولاة الأمر، متمنيًا لهم التوفيق وخدمة الوطن على أكمل وجه بإذن الله.

فيما رفع الضباط الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – على الثقة الملكية الغالية، متمنين أن يكونوا عند حُسن الظن، ومعربين عن شكرهم لسمو وزير الداخلية وسمو أمير منطقة حائل وسمو نائبه على الدعم والتوجيه، سائلين الله العلي القدير التوفيق لخدمة الدين ثم الملك والوطن.

حضر تقليد الرتب وكيل إمارة منطقة حائل المكلف عادل بن صالح آل الشيخ، ومدير شرطة منطقة حائل اللواء عثمان المحيميد.