محمد بن مسعود - الدمام - دعا الآباء والأمهات إلى التشديد على أبنائهم بعدم شرائها حذَّرت الإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة الطائف من خطورة الألعاب النارية. وشدد المتحدث الرسمي للإدارة العامة بمحافظة الطائف، العقيد ناصر بن سلطان الشريف، على أهمية قيام الآباء والأمهات بدورهم تجاه سلامة أبنائهم، والدور المناط بهم بعدم شراء الألعاب النارية، التي كانت قد تسببت في الأعوام السابقة في العديد من الإصابات والضحايا.. سائلاً المولى - عز وجل - أن يعيش الجميع فرحة العيد بعيدًا عن الأخطار، وأن يعيش أبناؤنا فرحة العيد بعيدًا عن الأخطار التي تهدد سلامتهم.

"مدني الطائف" يحذِّر من خطورة الألعاب النارية في العيد فهد العتيبي الخليج 365 2019-05-30 حذَّرت الإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة الطائف من خطورة الألعاب النارية. وشدد المتحدث الرسمي للإدارة العامة بمحافظة الطائف، العقيد ناصر بن سلطان الشريف، على أهمية قيام الآباء والأمهات بدورهم تجاه سلامة أبنائهم، والدور المناط بهم بعدم شراء الألعاب النارية، التي كانت قد تسببت في الأعوام السابقة في العديد من الإصابات والضحايا.. سائلاً المولى - عز وجل - أن يعيش الجميع فرحة العيد بعيدًا عن الأخطار، وأن يعيش أبناؤنا فرحة العيد بعيدًا عن الأخطار التي تهدد سلامتهم. Advertisements 30 مايو 2019 - 25 رمضان 1440 01:30 AM دعا الآباء والأمهات إلى التشديد على أبنائهم بعدم شرائها دعا الآباء والأمهات إلى التشديد على أبنائهم بعدم شرائها حذَّرت الإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة الطائف من خطورة الألعاب النارية. وشدد المتحدث الرسمي للإدارة العامة بمحافظة الطائف، العقيد ناصر بن سلطان الشريف، على أهمية قيام الآباء والأمهات بدورهم تجاه سلامة أبنائهم، والدور المناط بهم بعدم شراء الألعاب النارية، التي كانت قد تسببت في الأعوام السابقة في العديد من الإصابات والضحايا.. سائلاً المولى - عز وجل - أن يعيش الجميع فرحة العيد بعيدًا عن الأخطار، وأن يعيش أبناؤنا فرحة العيد بعيدًا عن الأخطار التي تهدد سلامتهم.

، "مدني الطائف" يحذِّر من خطورة الألعاب النارية في العيد ،

المصدر : الخليج 365

الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه