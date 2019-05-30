محمد بن مسعود - الدمام - تقلد الرقيب أول عيد بن عبدالله المقاطي رتبته الجديدة بشرطة العاصمة المقدسة، بعد صدور الأوامر بذلك. فيما أعرب "المقاطي" عن سعادته بالترقية، مؤكدًا أنها ستكون حافزًا لبذل المزيد من الجهد لخدمة الدين، ثم المليك والوطن. اتقته" المقاطي" رقيب أول بشرطة العاصمة المقدسة صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-30 تقلد الرقيب أول عيد بن عبدالله المقاطي رتبته الجديدة بشرطة العاصمة المقدسة، بعد صدور الأوامر بذلك. فيما أعرب "المقاطي" عن سعادته بالترقية، مؤكدًا أنها ستكون حافزًا لبذل المزيد من الجهد لخدمة الدين، ثم المليك والوطن. Advertisements 30 مايو 2019 - 25 رمضان 1440 01:29 AM تقلد الرقيب أول عيد بن عبدالله المقاطي رتبته الجديدة بشرطة العاصمة المقدسة، بعد صدور الأوامر بذلك. فيما أعرب "المقاطي" عن سعادته بالترقية، مؤكدًا أنها ستكون حافزًا لبذل المزيد من الجهد لخدمة الدين، ثم المليك والوطن. ، اتقته" المقاطي" رقيب أول بشرطة العاصمة المقدسة ،

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