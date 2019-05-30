، "اليوبي": انعقاد "قمم مكة" يؤكد الدور الذي تقوده السعودية لضمان الأمن والسلم الإقليمي ،

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أكد مدير الجامعة الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي، أن استضافة المملكة للقمم الثلاث الخليجية والعربية والإسلامية في العاصمة المقدسة مكة المكرمة، يبرهن الدور القيادي والبارز الذي تقوده المملكة على الساحتين الإقليمية والعالمية لضمان الأمن والسلم، ولما فيه تنمية البلدان ومصالح شعوبها وهو ما يستدعي تضافر الجهود الإقليمية والدولية لتحقيق مزيدٍ من التفاهم والتعاون لمواجهة التهديدات والأخطار التي تهدد العالم بأسره وبما يعزز الأمن والاستقرار بالمنطقة.
وشدد "اليوبي" على أن الزمان والمكان يكسب تلك القمم أهمية بالغة، علاوة على القدرة التنظيمية التي تتمتع بها المملكة لعقد القمم الثلاث في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك والتي يشهد فيها الحرمان الشريفان تدفقًا كبيرًا للمعتمرين والزائرين من الداخل والخارج.
ودعا الله عز وجل أن يوفق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وجميع القائمين على إعداد وأعمال وتنظيم القمم الثلاث لما فيه خدمة قضايا العرب والمسلمين وتوحيد صفهم، وبما تمثله المملكة من عمق استراتيجي وبُعد ديني لدول الخليج والعرب والمسلمين كافة.
"اليوبي": انعقاد "قمم مكة" يؤكد الدور الذي تقوده السعودية لضمان الأمن والسلم الإقليميمحمد حضاض الخليج 365 2019-05-30
أكد مدير الجامعة الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي، أن استضافة المملكة للقمم الثلاث الخليجية والعربية والإسلامية في العاصمة المقدسة مكة المكرمة، يبرهن الدور القيادي والبارز الذي تقوده المملكة على الساحتين الإقليمية والعالمية لضمان الأمن والسلم، ولما فيه تنمية البلدان ومصالح شعوبها وهو ما يستدعي تضافر الجهود الإقليمية والدولية لتحقيق مزيدٍ من التفاهم والتعاون لمواجهة التهديدات والأخطار التي تهدد العالم بأسره وبما يعزز الأمن والاستقرار بالمنطقة.
وشدد "اليوبي" على أن الزمان والمكان يكسب تلك القمم أهمية بالغة، علاوة على القدرة التنظيمية التي تتمتع بها المملكة لعقد القمم الثلاث في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك والتي يشهد فيها الحرمان الشريفان تدفقًا كبيرًا للمعتمرين والزائرين من الداخل والخارج.
ودعا الله عز وجل أن يوفق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وجميع القائمين على إعداد وأعمال وتنظيم القمم الثلاث لما فيه خدمة قضايا العرب والمسلمين وتوحيد صفهم، وبما تمثله المملكة من عمق استراتيجي وبُعد ديني لدول الخليج والعرب والمسلمين كافة.
30 مايو 2019 - 25 رمضان 1440
12:31 AM
مؤكدًا دورها لتحقيق مزيدٍ من التعاون لمواجهة التهديدات والأخطار التي تهدد العالم بأسره
أكد مدير الجامعة الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي، أن استضافة المملكة للقمم الثلاث الخليجية والعربية والإسلامية في العاصمة المقدسة مكة المكرمة، يبرهن الدور القيادي والبارز الذي تقوده المملكة على الساحتين الإقليمية والعالمية لضمان الأمن والسلم، ولما فيه تنمية البلدان ومصالح شعوبها وهو ما يستدعي تضافر الجهود الإقليمية والدولية لتحقيق مزيدٍ من التفاهم والتعاون لمواجهة التهديدات والأخطار التي تهدد العالم بأسره وبما يعزز الأمن والاستقرار بالمنطقة.
وشدد "اليوبي" على أن الزمان والمكان يكسب تلك القمم أهمية بالغة، علاوة على القدرة التنظيمية التي تتمتع بها المملكة لعقد القمم الثلاث في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك والتي يشهد فيها الحرمان الشريفان تدفقًا كبيرًا للمعتمرين والزائرين من الداخل والخارج.
ودعا الله عز وجل أن يوفق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وجميع القائمين على إعداد وأعمال وتنظيم القمم الثلاث لما فيه خدمة قضايا العرب والمسلمين وتوحيد صفهم، وبما تمثله المملكة من عمق استراتيجي وبُعد ديني لدول الخليج والعرب والمسلمين كافة.
، "اليوبي": انعقاد "قمم مكة" يؤكد الدور الذي تقوده السعودية لضمان الأمن والسلم الإقليمي ،
المصدر : الخليج 365
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