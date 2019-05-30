صور.. “الخطوط السعودية” تنهي تحديث أسطول طائرات A320 بتقنية الاتصالات الفضائية المتقدمة...

أعلنت “الخطوط السعودية” الانتهاء من تجهيز كامل أسطول طائراتها من طراز إيرباص (A320) المخصصة لرحلاتها المباشرة إلى الوجهات الأوروبية بأحدث تقنية الاتصالات الفضائية. وأوضحت أن الخدمات التي وفرتها على أسطول الطائرات تشمل خدمات الإنترنت عالي السرعة والاتصال الهاتفي والبث التلفزيوني المباشر، إلى جانب تحديث مقصورة الضيوف بمقاعد جديدة وشاشات ترفيهية لدرجتي الضيافة والأعمال.

وأضافت أنها طوّرت استراتيجيتها على هذه الطائرات لتحسين تجربة الضيوف عبر تحديث مقصورة الطائرة بمقاعد جديدة لدرجة الأعمال تنفرد بمقدار 180 درجة وشاشات ترفيه جوي بحجم 16 بوصة، مع توفير أقصى درجات الراحة والاحتياجات الخاصة بالمقعد كمساحات تخزين الأمتعة المصاحبة ومنافذ للطاقة لشحن الأجهزة الشخصية. وذكرت أن مقصورة درجة الأعمال أصبحت تتكون من 20 مقعدا حديثا تنبسط انبساطا كاملا، فيما تم تحديث مقاعد درجة الضيافة التي تشمل 90 مقعدا وزيادة المساحات بين المقاعد وتزويدها بشاشات ترفيه ومخازن مناسبة للأمتعة.

Advertisements