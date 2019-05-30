“الصحة” ترسل متسوقين سريين للتأكد من التزام الصيدليات بعدم صرف المضادات بدون وصفة

نفذت وزارة الصحة حملة في جميع مناطق المملكة للتأكد من التزام الصيدليات بعدم صرف المضادات الحيوية دون وجود وصفة طبية. واعتمدت الوزارة على إرسال متسوقين سريين إلى 3853 صيدلية، وتمكنت من ضبط 110 مخالفات.
وأحيل المخالفون إلى اللجان المختصة؛ لتطبيق النظام بحقهم؛ إذ يواجهون عقوبات قد تصل إلى السجن والغرامة المالية وإلغاء التراخيص. وكانت وزارة الصحة قد بدأت حملتها الرقابية في الثاني عشر من مايو الجاري، بهدف الحفاظ على صحة المرضى وسلامتهم.
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