بأقل من ٢٤ ساعة.. شرطة المدينة تفك لغز سرقة ٤٧٥ ألف ريال من منزل مواطن

في أقل من أربع وعشرين ساعة تمكنت شرطة منطقة المدينة المنورة ممثلة في إدارة التحريات والبحث الجنائى؛ من فك لغز سرقة مبلغ مالي يتجاوز أربعمائة وخمسة وسبعين ألف ريال من منزل أحد سكان المدينة، بعد كسر النافذة الزجاجية؛ وذلك بإشراف ومتابعة مدير شرطة منطقة المدينة المنورة اللواء مبارك العصيل.

وبحسب المعلومات وفقًا لـ “سبق” فإنه بعد تلقي شرطة المدينة لبلاغ من مواطن عن سرقة مبلغ ٤٧٥ ألف ريال بعد كسر النافذة الزجاجية في منزله؛ تمكنت إدارة التحريات والبحث الجنائى من كشف غموض السرقة. وأضافت المعلومات أنه تم القبض على الجناة، وتم استرجاع المبلغ المسروق كاملًا وتقديم الجناة للنيابة العامة في أقل من أربع وعشرين ساعة من الحادثة.