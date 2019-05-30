شاهد.. شبان يفطرون على حافة صخرية شاهقة في جبال طويق

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نشر المصوّر زيد العقيلي مقطع فيديو يوثق رحلة له مع زملائه إلى إحدى الحوافّ الصخرية المرتفعة في جبال طويق.
وتمكن الشبان من الوصول إلى الحافة التي تقع على جبال عليا ضمن سلسلة جبال طويق في محافظة الدلم جنوب منطقة الرياض، حيث تناولوا هناك وجبة الإفطار.
وأظهر المقطع جمال الطبيعة التي تحيط بالمكان، والتكوينات الصخرية الغريبة على الجبال شاهقة الارتفاع.
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