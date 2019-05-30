سحب رعدية ورياح نشطة على 7 مناطق بالمملكة.. الخميس

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها لطقس غدٍ الخميس، أن تكون الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة، المصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على عدة مناطق بالمملكة.

وأشارت هيئة الأرصاد -في بيان عبر موقعها الإلكتروني- إلى أن الحالة الجوية السابقة تشمل مرتفعات مناطق: «جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة» يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية منها، وكذلك على أجزاء من منطقتي حائل وتبوك.

وحول حالة البحر الأحمر، أوضحت الأرصاد أن حركة الرياح السطحية، ستكون من غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وتتحول إلى جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-38كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

أما الخليج العربي، فستكون الرياح السطحية من شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر من خفيف إلى متوسط الموج.

وفي وقت سابق، طالبت الإدارة العامة لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة جدة، مستخدمي الطرق، بأخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة، وذلك بسبب تدني الرؤية؛ نتيجة موجة الغبار التي تشهدها المحافظة.

ودعا المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بمحافظة جدة عبدالله أحمد أبوزيد، جميع المواطنين والمقيمين، خاصة من لديهم أمراض تنفسية، بعدم مغادرة منازلهم والتعرض للغبار والأتربة.

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وأهاب بالمواطنين والمقيمين إلى المبادرة وإبلاغ غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي على الرقم (997) عند حدوث أي عارض صحي لا قدر الله.

وحثّ المتحدث باسم الهلال الأحمر بجدة، جميع المواطنين على التعاون مع المسعفين، وإفساح الطريق لهم لمرور سيارات الإسعاف وقت الطوارئ، وعدم التجمهر عند الحوادث؛ حتى لا تتم إعاقتهم عند تقديم الخدمة الطبية الإسعافية، والقيام بواجبهم الإنساني.

وداهمت موجة من الغبار الكثيف مدينة جدة؛ ما تسبّب في تدني مستوى الرؤية الأفقية.

وكان النظام الآلي للإنذار المبكر، قد حذّر من أتربة مثارة وأمطار رعدية على عدد من محافظات مكة المكرمة؛ حتى منتصف الليل تقريبًا.

وقال الإنذار المبكر، إن البلاغ يشمل: أضم- الجموم- الطائف- العاصمة المقدسة- العرضيات- الكامل- الموية- تربة- جدة- خليص- رنية- وميسان.