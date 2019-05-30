استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية، عضو مجلس الوزراء، عادل بن أحمد الجبير، مساء الأربعاء، بقصر المؤتمرات بجدة، وزيرة الخارجية الإندونيسية ريتنو مارسودي.
وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة، إضافة إلى بحث الموضوعات المدرجة على جدول أعمال القمة الإسلامية الرابعة عشرة.
حضر الاستقبال المستشار بمكتب وزير الدولة للشؤون الخارجية إيهاب النجار ومهند بصراوي.
كانت هذه تفاصيل خبر الجبير يبحث جدول أعمال القمة الإسلامية مع وزيرة الخارجية الإندونيسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.