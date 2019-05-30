إطلاق سراح 280 نزيلًا من المشمولين بالعفو الملكي بالحدود الشمالية

أطلقت إدارة سجون منطقة الحدود الشمالية، اليوم الأربعاء، سراح 280 نزيلًا في مختلف سجون محافظات المنطقة، إنفاذًا لأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بالعفو عن سجناء الحق العام بمناسبة حلول شهر رمضان، بمتابعة الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية.

وقال الأمير فيصل بن خالد: إنه «حرصًا من حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على جمع شمل النزيل مع أسرته في شهر رمضان المبارك، باشرت اللجان المختصة المناط بها تنفيذ هذا العفو الانعقاد للنظر في جميع معاملات نزلاء سجون منطقة الحدود الشمالية، وشمل العفو سجناء الحق العام الذين تنطبق عليهم القواعد المخصّصة لهذا العفو».

ودعا أمير منطقة الحدود الشمالية جميع السجناء ممن أطلق سراحهم للاستفادة من هذه المكرمة ليكونوا أعضاء فاعلين نافعين لأنفسهم ولأسرهم ولمجتمعهم ولوطنهم.

وكانت إدارة السجون بمنطقة القصيم أطلقت قبل يومين سراح 35 مستفيدًا من العفو الملكي، بمناسبة شهر رمضان المبارك، وذلك من سجون مدينة بريدة، ومحافظتي عنيزة والرس.

هذا وما زالت لجان العفو بالقصيم مستمرة في عملها على دراسة قضايا النزلاء على مدار العام، بمتابعة مستمرة من أمير المنطقة.